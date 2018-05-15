Обыски в киевском офисе "РИА Новости": появилась реакция МИД России

По мнению Сергея Лаврова, в связи с этой ситуацией должны высказаться представители ОБСЕ

Россия будет выяснять обстоятельства, при которых прошли обыски в киевском офисе "РИА Новости Украина. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для нас сейчас главное – понять, где находятся наши граждане, как с ними обращаются и вообще – каковы причины подобных неприемлемых действий", – сказал Лавров.

По мнению Сергея Лаврова, в св"зи с этой ситуацией должны высказаться представители ОБСЕ.

"Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией, мы будем требовать доступа к нашим гражданам", – подчеркнул Лавров.

Ранее в СБУ сообщили, что обыски в информагентстве "РИА Новости – Украина" и следственные действия в отношении их сотрудника Кирилла Вышинского проходят на основании имеющихся доказательств антиукраинской и противозаконной деятельности СМИ и конкретно их сотрудника.

"Следственные действия в отношении Вишинского и обыски в "РИА Новости – Украина" обоснованы. Был установлен четкий механизм финансирования издания из Russia Today и полное руководство изданием от Киселева (Дмитрий Киселев, гендиректор Russia Today – ред.). Но деятельность Russia Today полностью запрещена в Украине, а "РИА Новости – Украина" остались прямым филиалом этой структуры. Они должны были перерегистрироваться, но даже не перерегистрировались. Но это лишь один эпизод, по которому, в том числе, проводятся следственные действия в отношении Кирилла Вышинского (журналист, руководитель "РИА Новости – Украина" – ред.), включая пропагандистскую работу против Украины", – сообщил сайту "Сегодня" источник в СБУ.

Ранее спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.