Оценка реформ в Украине: еврокомиссар Хан указал на проблемы

Сегодня, 14:23

Хан поблагодарил Гройсмана и правительство Украины за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования

Йоханнес Хан и Владимир Гройсман. Фото: КМУ
Йоханнес Хан и Владимир Гройсман. Фото: КМУ

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан подчеркнул необходимость проведения Украиной реформ в энергетике, экономике и борьбе с коррупцией.

"Есть некоторые сферы, где наблюдается определенный регресс в нашем сотрудничестве с вашей стороны. Я думаю, тут наша позиция ясна. В энергетике мы не видим возможности оставить все без изменения", – сказал Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в пятницу.

По его словам, Украине также необходимо продолжать борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Хан поблагодарил Гройсмана и правительство Украины за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования.

"Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, это касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС", - добавил еврокомиссар.

Он также отметил успехи Украины в сфере приватизации.

Позже в Twitter Хан написал, что на встрече с Гройсманом подчеркнул необходимость дальнейших реформ, в частности, в экономике.

На встрече с Гройсманом Хан также выразил разочарование от отсутствия прогресса в выполнении Украиной условий для получения 50 млн евро от ЕС в рамках Контракта "Реформы ради инвестиций".

"Я не хочу скрывать своего разочарования от Контракта "Реформы ради инвестиций", где речь шла о EUR50 млн помощи… К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Конечно, это не то, что нас может радовать", - сказал Хан.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Европейский Союз предложил Украине новую программу привлечения инвестиций под названием "Контракт "Реформы ради инвестиций" (Reform Contract for Investment). Согласно ему для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (EUR50 млн), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями и, наконец, для инвестирования в реальный сектор экономики.

Выделение первых EUR50 млн на 2018 год произойдет лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает следующие шаги: независимое регулирование в энергетике и полноценная работа членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утверждение бизнес-омбудсмена, отмена е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Ранее еврокомиссар Хан назвал главную проблему Украины в борьбе с коррупцией.
Гройсман, хан , реформы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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