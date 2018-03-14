"Очень опасная провокация": Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко считает намерение российского лидера Владимира Путина приехать сегодня в оккупированный Крым "опасной провокацией". Об этом он сказал на совместном с президентом Австрии брифинге.

В связи с этим, по его словам, важно, чтобы международное сообщество не признавало российские выборы на полуострове.

"Очень опасная провокация, когда сегодня президент России Путин прямо накануне выборов специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь, Севастополь, поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира относительно непризнания выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", – заявил Порошенко.

Как стало известно, сегодня Владимир Путин собрался в Крым. Президент России с рабочей поездкой посетит ряд регионов Южного федерального округа: Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ранее даже сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

В свою очередь Петр Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по российским выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.