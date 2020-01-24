"Очень плохой спектакль": Порошенко рассказал о трехчасовом допросе в ГБР

Политик долго находился у следователя, но в итоге остался разочарован допросом

/ Фото: Радио Свобода

После того, как в Госбюро расследований заговорили о принудительном приводе, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко явился 24 января на допрос, который длился более трех часов. Он рассказал, что его спрашивали по поводу подписанных им в 2015 году Минских соглашений.

Политик отметил, что из-за вызова на допрос он не смог уехать в деловую поездку за границу.

"Мне подчеркнули, что очень важно прийти сегодня. Я был вынужден отменить международный визит в Швейцарию, где у меня был запланирован ряд международных встреч. Я думаю, что они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос", – сказал Порошенко.

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По его словам, ранее ему обещали, что будет допрос по всем производствам, но речь шла только о Минских соглашениях, а вопросы были неконкретизированными.

"Однако сегодня более часа велась дискуссия о том, что они отказываются допрашивать меня по этим делам, якобы у них нет следователей. Меня спрашивали, что означает первый пункт, что означает второй пункт, что означает третий пункт. Так вы же пункты не добавляете. Что вас именно интересует? Это был очень плохой спектакль", – сказал политик.

Порошенко добавил, что ему не удалось передать обращение семей героев Небесной сотни в.и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой.

Как сообщали новости "Сегодня", после прихода Порошенко на допрос под стенами ГБР возникла потасовка – одному из активистов с "золотым унитазом" устроили взбучку. Также в ГБР пытались попасть народные депутаты, которым отказали в пропуске.

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