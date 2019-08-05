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"Очень важное заявление": в Турции озвучили позицию по Крыму

Сегодня, 12:15

Во время совещания послов Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу сделал важное заявление по Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: twitter.com/andrii_sybiha

"Очень важное заявление": в Турции озвучили позицию по Крыму https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83 Политика Во время совещания послов Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу сделал важное заявление по Украине

Турция в очередной раз подтвердила неизменность своей позиции относительно оккупированного Крыма – Анкара не признает аннексию украинского полуострова Россией. Об этом шла речь на совещании послов Турецкой Республики, сообщает посол Украины в этой стране Андрей Сибига.

"Только что на 11 совещании послов Турецкой Республики министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу твердо заявил о неизменной позиции относительно непризнания временной оккупации Крыма и продолжении активной политики защиты прав крымских татар – очень важное заявление перед чрезвычайно важной аудиторией. Благодарим", – написал дипломат в Twitter.

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Отметим, что турецкие власти и дипломаты уже неоднократно заявляли о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и непризнании оккупации Крыма Россией. Так, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не признает захват Крыма Россией.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал ситуацию в Крыму гуманитарной трагедией. Также он четко дал понять, что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украина просила Запад помочь подсчитать потери из-за аннексии Крыма. Подробней смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Турция Крым посол аннексия Чавушоглу Сибига

Источник: Сегодня

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