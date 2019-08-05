"Очень важное заявление": в Турции озвучили позицию по Крыму

Турция в очередной раз подтвердила неизменность своей позиции относительно оккупированного Крыма – Анкара не признает аннексию украинского полуострова Россией. Об этом шла речь на совещании послов Турецкой Республики, сообщает посол Украины в этой стране Андрей Сибига.
"Только что на 11 совещании послов Турецкой Республики министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу твердо заявил о неизменной позиции относительно непризнания временной оккупации Крыма и продолжении активной политики защиты прав крымских татар – очень важное заявление перед чрезвычайно важной аудиторией. Благодарим", – написал дипломат в Twitter.
Отметим, что турецкие власти и дипломаты уже неоднократно заявляли о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и непризнании оккупации Крыма Россией. Так, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не признает захват Крыма Россией.
В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал ситуацию в Крыму гуманитарной трагедией. Также он четко дал понять, что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украина просила Запад помочь подсчитать потери из-за аннексии Крыма. Подробней смотрите в сюжете:
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк