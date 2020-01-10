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"Очень вероятно": еще одна страна обвинила Иран в авиакатастрофе МАУ

10 января, 17:04

Нидерланды сделали важное заявление о трагедии с украинским лайнером возле Тегерана

Стеф Блок

Стеф Блок / Фото: Flickr

Причиной авиакатастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января с превеликой долей вероятности действительно является попадание ракеты иранских сил ПВО.

Об этом по прибытии на экстренную встречу Совета ЕС в Брюсселе 10 января заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Читайте также: Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)

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"Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами. Важно, чтобы независимое расследование пролило свет на произошедшее. Давайте ждать результатов независимого расследования", – сказал глава МИД.

По словам Блока, его королевство уже предложило Канаде помощь в расследовании трагедии.

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"У нас есть опыт. Мы предложили полную поддержку Канаде", – сообщил глава дипведомства, подразумевая расследование авиакатастрофы лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году, жертвами которой стали 192 нидерландских гражданина.

Напомним, что версия о том, что самолет был сбит иранскими ПВО, – вероятнее всего, по ошибке – появилась практически сразу же после того, как самолет упал возле города Попрад. В Совете национальной безопасности и обороны Украины это также считают одной из основных версий. Об остальных версиях следствия смотрите в видеосюжете:

Пока в соцсетях распространяют фото обломков ракеты (похожей на снаряд ЗРК "Тор", более 10 лет назад поставленных Ирану Россией), которую обнаружили недалеко от места крушения и которой якобы сбили воздушное судно, официального подтверждения этому нет.

Несмотря на это, именно к такой версии склоняются премьеры Великобритании, Канады и президент США. Украинский лидер Владимир Зеленский этого также не исключает. В Иране же это всячески отрицают.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран Нидерланды авиакатастрофа МАУ ракетный удар

Источник: ТАСС

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