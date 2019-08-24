Очередной этап большого процесса: эксперт объяснил, почему Путин может согласиться на обмен пленными

Вернуть украинский домой — это крайне важно, но и забывать о цене такого решения нельзя

/ Фото: AFP

Координатор группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко убежден, что в случае успешного обмена Украину, хотя и вернет украинских политзаключенных, обязательно проигрывает в чем-то другом.

Об этом пишет ВВС.News.Украина.

"Опыт показывает, что Путин — это тот человек, который ни о чем не договариваться, если он не получит определенных дивидендов для себя. Если сегодня Россия говорит, что готова на обмен, то можно быть уверенным: Путин уже что-то задумал", – отметил эксперт.

По его словам, согласие Кремля на обмен пленными является частью договоренностей РФ с Европой об общем "потепление" в их отношениях.

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"Сейчас все говорят, что возвращение политзаключенных — это уступка со стороны России на пути к возвращению в G7, но это лишь очередной этап большого процесса: сначала было возвращение России в ПАСЕ, теперь теплая встреча Путина с Макрона. Я не исключаю, что с европейцами могут быть и другие договоренности: например, чтобы они забыли об аннексии Крыма, чтобы согласились на автономию "ДНР" и т.п. ".

Котенко считает, что возвращение политзаключенных хоть и нужно, но идти на обмен любой ценой все же не стоит.

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"Вернуть украинский домой — это крайне важно, но и забывать о цене такого решения нельзя. На какие уступки нам для этого придется пойти? Как человек, работающий с пленными, я дорожу каждым жизнью. Я знаю, как они живут, знаю, как им тяжело, сочувствую им, понимаю, в какой ситуации они находятся. Но это же понимает и Путин и этим пользуется. Для нас возвращение этих людей — это принципиальная история. А для Путина — лишь инструмент для давления на Украину и достижения своих целей", – резюмировал эксперт.

Новости "Сегодня" сообщали, что в российские СМИ "просочилась" информация, попал ли Сенцов в списки обмена пленными. Режиссера Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина.

Как утверждает "Коммерсантъ", в списки для обмена не включен и российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

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