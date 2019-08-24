Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Очередной этап большого процесса: эксперт объяснил, почему Путин может согласиться на обмен пленными

24 августа, 00:47

Вернуть украинский домой — это крайне важно, но и забывать о цене такого решения нельзя

/ Фото: AFP

Координатор группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко убежден, что в случае успешного обмена Украину, хотя и вернет украинских политзаключенных, обязательно проигрывает в чем-то другом.

Об этом пишет ВВС.News.Украина.

"Опыт показывает, что Путин — это тот человек, который ни о чем не договариваться, если он не получит определенных дивидендов для себя. Если сегодня Россия говорит, что готова на обмен, то можно быть уверенным: Путин уже что-то задумал", – отметил эксперт.

По его словам, согласие Кремля на обмен пленными является частью договоренностей РФ с Европой об общем "потепление" в их отношениях.

Реклама

"Сейчас все говорят, что возвращение политзаключенных — это уступка со стороны России на пути к возвращению в G7, но это лишь очередной этап большого процесса: сначала было возвращение России в ПАСЕ, теперь теплая встреча Путина с Макрона. Я не исключаю, что с европейцами могут быть и другие договоренности: например, чтобы они забыли об аннексии Крыма, чтобы согласились на автономию "ДНР" и т.п. ".

Котенко считает, что возвращение политзаключенных хоть и нужно, но идти на обмен любой ценой все же не стоит.

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon

"Вернуть украинский домой — это крайне важно, но и забывать о цене такого решения нельзя. На какие уступки нам для этого придется пойти? Как человек, работающий с пленными, я дорожу каждым жизнью. Я знаю, как они живут, знаю, как им тяжело, сочувствую им, понимаю, в какой ситуации они находятся. Но это же понимает и Путин и этим пользуется. Для нас возвращение этих людей — это принципиальная история. А для Путина — лишь инструмент для давления на Украину и достижения своих целей", – резюмировал эксперт.

Новости "Сегодня" сообщали, что в российские СМИ "просочилась" информация, попал ли Сенцов в списки обмена пленными. Режиссера Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина.

Как утверждает "Коммерсантъ", в списки для обмена не включен и российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Путин эксперты Украина обмен пленными

Источник: BBC News Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должность
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должностьПолитика
Смена
Смена "рулевых" в Одессе: эксперты дали прогнозы относительно нового главы облсоветаОдесса
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественников
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественниковПолитика
Член
Член "Слуги народа" отказался идти в Раду: ему нашли заменуПолитика

Новости партнеров

Loading...