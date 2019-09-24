Один раз уже обожглись: эксперт дала совет Зеленскому перед встречей с Трампом

Фото: facebook.com/sluga95

Реклама

Накануне встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом украинской стороне стоит помнить об ошибке 2016 года, когда Украине открыто поддерживала на выборах в США одного кандидата – Хиллари Клинтон, а которая в итоге проиграла. Член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест в комментарии сайту "Сегодня" дала совет – ставку нужно делать и на демократов, и на республиканцев.

По ее словам, Украине не стоит забывать об истории 2016 года, когда украинский политикум открыто сделал ставку на Хиллари Клинтон.

"Тогда главный урок, который, я надеюсь, Украина вынесла (хотя, возможно, и не все, как мы видим по определенным комментариям) – что нам нужна поддержка обеих партий. Нам это уже пригодилось, когда Трамп поставил под вопрос санкции против России. И именно благодаря тому, что Конгресс смог принять соответствующий закон, в котором прописал, что санкции против РФ без них не могут быть сняты, как раз тогда это было совместное решение демократов и республиканцев. То есть, несмотря на все их негативные отношения, в принципиальных для Украины вопросах они объединяются. Поэтому, думаю, для Украины очень важно на этой встрече донести, что мы очень ценим действующую Администрацию, но в выборы вмешиваться не будем, и заинтересованы в сотрудничестве на любом уровне", – сказала Анна Шелест.

Больше читайте о всех раскладах относительно будущих переговоров президентов Украины и США в материале "Сегодня": Первая встреча Трампа и Зеленского: как Украине не попасть в ловушку предвыборных разборок в США.

Как известно, президент Украины прибыл в США 23 сентября, где пробудет до 26 числа. Он примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч, в том числе и с Трампом 25 сентября. В тот же день запланировано и его выступление. В Украине же большие ожидания от встречи президентов, но известно, что к президенту США не так просто найти подход. Так, бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, чем Зеленский может заинтересовать Трампа. По ее словам, сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь с экономическим ростом.

В свою очередь бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Зеленскому для успешности переговоров нужно предложить Трампу то, что будет выгодно США и самому хозяину Белого дома, а также должен найти особый тонкий подход к американскому коллеге. Читайте больше, какие в США дают советы Зеленскому перед встречей с Трампом.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама