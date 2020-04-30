Одна из самых больших проблем: в Украине расследуют каждый случай заражение медиков коронавирусом

«Для нас это очень важно», - заявил министр здравоохранения

В Украине, де зафиксировано 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, коронавирусом заболело более двух тысяч медиков. В стране расследуют каждый случай заболевания медицинского персонала. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

"У нас 2063 заболевших коронавирусной болезнью, это 19,8% всех, кто болеет коронавирусом. Для меня это одна из самых больших проблем", – заметил он.

Министр добавил, что каждый день получает информацию о том, в какой больнице заразились медработники, куда относится эта больница, какое количество зараженных.

Реклама В тренде Разумков: Закон о банках попытаются отменить в Конституционном суде

"По каждому такому случаю мы проводим эпидемиологическое расследование. Для нас это очень важно", – резюмировал Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине смертность от коронавируса превышает средние показатели в 7 областях. Также в Украине от коронавируса больше умирают мужчины, чем женщины, и люди возрастом более 50 лет.

Напомним, что украинский Кабмин принял решение, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня. Почему врачи пока не почувствовали повышения зарплат – читайте на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама