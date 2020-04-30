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  1. Новости политики

Одна из самых больших проблем: в Украине расследуют каждый случай заражение медиков коронавирусом

30 апреля, 22:52

Елена Кузьмич

«Для нас это очень важно», - заявил министр здравоохранения

В Украине, де зафиксировано 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, коронавирусом заболело более двух тысяч медиков. В стране расследуют каждый случай заболевания медицинского персонала. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

"У нас 2063 заболевших коронавирусной болезнью, это 19,8% всех, кто болеет коронавирусом. Для меня это одна из самых больших проблем", – заметил он.

Министр добавил, что каждый день получает информацию о том, в какой больнице заразились медработники, куда относится эта больница, какое количество зараженных.

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"По каждому такому случаю мы проводим эпидемиологическое расследование. Для нас это очень важно", – резюмировал Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине смертность от коронавируса превышает средние показатели в 7 областях. Также в Украине от коронавируса больше умирают мужчины, чем женщины, и люди возрастом более 50 лет.

Напомним, что украинский Кабмин принял решение, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня. Почему врачи пока не почувствовали повышения зарплат – читайте на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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расследование медики Украина заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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