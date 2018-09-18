Одна неделя парламента: депутаты должны переименовать области и принять визит гаранта

Сегодня депутаты попытаются увеличить штрафы за непристегнутые ремни безопасности в пятнадцать раз. А в четверг — снять с самих себя неприкосновенность. "Се­­годня" узнала планы парламента на неделю.

Рыбный день

Вчера на согласительном совете спикер ВР Андрей Парубий напомнил — декоммунизация в стране все еще не завершена. В частности, не решен вопрос с переименованием Днепропетровской и Кировоградской областей. Проекты с новыми названиями (Сичеславская и Кропивницкая соответственно) с весны лежат в парламенте и давно поддержаны профильными комитетами. Начать работу в четверг Парубий предлагает с этого вопроса. Учитывая, что для подобных изменений нужно менять Конституцию, переименование может стать не единственной четверговой правкой Основного закона страны. По мнению спикера, в этот же день можно закрепить на конституционном уровне еще и наше стремление в ЕС и НАТО. После первого чтения эти изменения направят на проверку в Конституционный суд, а окончательно норму можно будет принять только после января 2019-го.

"Были предварительные консультации, и большинство фракций дали на это свое согласие", — добавил Парубий.

Хочет парламент в четверг озаботиться и отменой депутатской неприкосновенности — комитет по вопросам правовой политики и правосудия представил план, как лучше рассматривать эти изменения.

"Еще мы должны обновить состав Центральной избирательной комиссии. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло в этот четверг", — подчеркнул спикер.

Будут решать в четверг еще один кадровый вопрос — назначение судей в Конституционный суд. По мнению лидера фракции БПП Артура Герасимова, первоочередная задача — изменения, связанные с Евросоюзом и НАТО. Эти изменения в первом чтении обещает поддержать и фракция "Народного фронта". Наконец, в четверг в парламенте запланировано выступление президента Петра Порошенко. К слову, именно во время своего ежегодного послания в 2017-м гарант поднял вопрос об отказе депутатской неприкосновенности. Он также предложил после принятия соответствующего решения отодвинуть его вступление в силу на 1 января 2020 года. Звучала в его прошлогоднем выступлении и тема присоединения к НАТО и ЕС.

Шансы

"Поменять ЦИК вряд ли получится — пока договоренностей по поводу кандидатур в коалиции не достигли, — рассуждает политаналитик Руслан Бортник. — Возможно, к четвергу компромисс найдут, но пока, на мой взгляд, шансов мало. Но я не исключаю, что Верховная Рада может попытаться проголосовать изменения в Конституцию по ЕС и НАТО. Этим нардепы создадут картинку победного шествия гаранта через парламент. Но шансы на успех этого голосования я оцениваю в 50%".

Политолог Игорь Петренко не согласен с тем, что Раде не удастся поменять членов Центризбиркома в четверг. Он считает, что в этом заинтересован в первую очередь сам президент.

"По конституционным изменениям, связанным с НАТО и ЕС, я не сомневаюсь в позитивном голосовании. Большинство политических сил, которые сегодня пребывают в оппозиции, подписывали коалиционное соглашение, где говорилось о том, что мы должны двигаться в эти структуры. И любое неголосование за эти изменения даст почву обвинениям против этих сил в подыгрывании РФ".

А вот на переименование двух областей, по мнению экспертов, у парламентариев времени может и не хватить.

Дунайские деньги и новые штрафы

Начать рабочую неделю нардепы хотят с вопросов безопасности. Сегодня они рассмотрят законопроект об ужесточении ответственности за непристегнутые ремни и отсутствие мотошлемов — штраф, который сегодня составляет 51 грн, может вырасти до 850 грн. Еще одна норма, которая стоит сегодня в повестке дня, может увеличить штраф за курение в неположенных местах со 170 грн до 340 грн. В среду парламент традиционно займется ратификацией международных договоров. Начнут нардепы с Дунайской транснациональной программы, по которой на развитие украинской части Дунайского региона мы получим 5 млн евро. Еще три документа касаются налогового сотрудничества с США. В пятницу, по словам спикера, нардепы начнут работать над бюджетом, который Кабмин зарегистрировал в минувшую субботу. Представитель президента в ВР Ирина Луценко рассказала о требованиях президента к госсмете — денежное обеспечение украинских солдат должно вырасти на 30%, а минимальная зарплата повысится до 4200 грн.