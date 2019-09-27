Одно из самых закрытых королевств мира упростило въезд украинцам

Раньше в Саудовскую Аравию из Украины пускали только групповые туры или мусульман-паломников

Главная святыня мусульманского мира - Кааба - находится в саудовской Мекке / Фото: Pixabay

Вскоре после того, как Украина подписала соглашение о безвизе с Эквадором, украинцам станет значительно проще попасть и в Саудовскую Аравию, которая считается одним из самых закрытых государств мира.

Как сообщил на своей странице в Facebook 26 сентября начальник Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, речь идет о 90-дневных туристических визах.

"Украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы", – пишет он.

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Если прежде туристы могли посетить Саудовскую Аравию только по групповой визе либо как религиозные паломники – в Мекке и Медине находятся две главных святыни мусульманского мира, – то сейчас для этого будет достаточно получить электронную визу по прилету в эту ближневосточную страну, утверждает Соколюк.

Визовая либерализация с Саудовской Аравией вступит в силу 28 сентября.

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Напомним, ранее в этом году стало известно, что за два года действия безвизового режима Украины со странами Европейского союза и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок за границу.

Мы также писали, что Украина занимает 44-е место из 109 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. Это стало возможным, поскольку украинцы имеют безвизовый доступ в 126 стран мира.

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