Одно из старейших изданий Британии переименовало Киев

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Вслед за таблоидом The Guardian и телекомпанией BBC теперь указывать название Киева в правильной, то есть украинской, транслитерации будет и одно из самых старых и тиражируемых печатных изданий Великобритании – The Telegraph.

О решении начать присоединиться к международной кампании МИД Украины #KyivNotKiev редакция газеты сообщила украинскому посольству в Соединенном Королевстве.

"Это официально! The Telegraph только что сообщила нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", – сообщило посольство в своем Twitter.

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Напомним, что ранее присоединиться к онлайн-инициативе украинского МИД #CorrectUA решило также и одно из крупнейших в мире информационных изданий – The Associated Press.

Также ранее к этой кампании присоединились более полусотни аэропортов в различных частях мира, а после обращения посла Украины в США Валерия Чалого американский Совет по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

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