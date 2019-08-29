Одному из нардепов не выдали удостоверение и карточку: он вызвал полицию

В Аппарате ВР утверждает, что Рудыку не выдаются документы, поскольку есть письмо от секретариата ЦИК

Сергей Рудык. Фото: narodna-pravda.ua

У Сергея Рудыка возникли проблемы с получением карточки для голосования и удостоверения народного депутата Украины. Несмотря на то, что он подписал присягу народного депутата Украины и был ранее признан Центральной избирательной комиссией народным депутатом Украины из секретариата ЦИК пришло письмо, что его результаты на округе еще рассматриваются в судах, поэтому он не должен признаваться народным депутатом.

Рудык утверждает, что это нарушение законодательства поскольку уже есть решение ЦИК и он подписал присягу, поэтому ему должны выдать карточку для голосования и удостоверение народного депутата Украины.

В то же время исполняющий обязанности руководителя Аппарата ВР утверждает, что Рудыку не выдаются документы, поскольку есть письмо от секретариата ЦИК.

Рудык заявил, что он позвонил на "102", чтобы прибыла следственно-оперативная группа для выяснения ситуации.

Отметим, в настоящий момент новоизбранные народные депутаты Верховной Рады IX в кулуарах второго этажа парламента стоят в очереди к столам регистрации на подписание присяги и получение документов.

Церемония подписания текста присяги будет происходить в кулуарах до 13:00. Рабочее заседание начнется в 13:00, тогда уже у всех депутатов должны быть карточки для голосования и удостоверения.

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Отметим, первое рабочее заседание парламента начнется с формирования временного президиума первой сессии Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

Далее будет заслушано внеочередное послание президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о согласии на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Ранее новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук рассказал, как долго новая Рада будет работать в первый день.

С 10:00 началась трансляция торжественного открытия первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принесения присяги депутатами.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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