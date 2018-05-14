Официальное решение ЕС: за выборы в Крыму санкции ввели против пяти человек

Сегодня, 13:13

В санкционный список попали пять человек за незаконное проведение выборов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Совет Европейского Союза официально ввел санкции против лиц, причастных к незаконным выборами президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в санкционный список попали пять человек.

"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным", – отметил Порошенко.

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Глава государства подчеркнул, что его встреча в Ахене с лидерами ЕС, Франции и Германии четко подтвердили – тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня.

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму. Сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин передал Евросоюзу список из 140 лиц, причастных к выборам РФ в Крыму. В ведомстве объяснили, кого накажут за выборы в Крыму и какие меры примут.
выборы, Крым, ЕС, Порошенко, санкции

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Источник:

"Сегодня"

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