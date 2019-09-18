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Офис президента готовит турне Зеленского в страны Латинской Америки: подробности

18 сентября, 19:23

Бразилия уже высказывает готовность к визиту главы Украинского государства

/ Фото: president.gov.ua

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского готовит турне главы государства в страны Латинской Америки в 2020 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Например, Латинская Америка. Есть страны, которые, очевидно, требовали бы большего внимания с точки зрения нашей внешней политики. Будем планировать в 2020 году визиты президента... Турне в страны Латинской Америки, Бразилия. Кстати, Бразилия уже высказывает готовность к визиту главы Украинского государства. Есть другие страны, важные с точки зрения экономики – Аргентина, Чили, Перу. Потому латиноамериканское направление получит свое внимание со стороны президента Украины в 2020 году", - сказал Жовква на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС в среду.

По словам замглавы Офиса президента, в ОП осведомлены об инициативах по активизации экономического и внешнеполитического взаимодействия со странами Африканского региона.

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"Такие предложения поступают в Офис президента. Мы их рассматриваем. Возможно, до конца года будет определенное важное событие и в этом направлении", - добавил Жовква.

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Зеленский Латинская Америка Офис президента

Источник: Интерфакс-Украина

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