Представительство президента: Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения

Фото: ppu.gov.ua/

В представительстве президента Украины в АР Крым обещают, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.

Об этом сообщается на сайте представительства.

"Ценность человеческой жизни и одновременно неотвратимость наказания для преступников, которые эту жизнь забирали, должны быть важными для нашего государства. Мы уверены, что наказание за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов или в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины — состоится. Виновные понесут ответственность", — заверили в ведомстве.

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"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических узников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается — сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", — сообщили в представительстве президента.

"Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Спасибо за вклад каждого в нашу общую борьбу за освобождение узников Кремля. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым", — подытожили в представительстве.

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