Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Представительство президента: Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения

29 декабря, 21:43

Работа по освобождению продолжается, отметили в представительстве

Фото: ppu.gov.ua/

Фото: ppu.gov.ua/

В представительстве президента Украины в АР Крым обещают, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.

Об этом сообщается на сайте представительства.

"Ценность человеческой жизни и одновременно неотвратимость наказания для преступников, которые эту жизнь забирали, должны быть важными для нашего государства. Мы уверены, что наказание за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов или в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины — состоится. Виновные понесут ответственность", — заверили в ведомстве.

Реклама

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических узников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается — сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", — сообщили в представительстве президента.

"Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Спасибо за вклад каждого в нашу общую борьбу за освобождение узников Кремля. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым", — подытожили в представительстве.

В тренде
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал эксклюзивное интервью "Сегодня": видео

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым Владимир Зеленский крымские татары обмен пленными

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗОПолитика
"Били и пытали". Освобожденный из плена луганчанин рассказал о плене в "ЛНР" (видео)Украина
Освобожденный житель Макеевки поблагодарил Зеленского (видео)
Освобожденный житель Макеевки поблагодарил Зеленского (видео)Украина
Украина будет настаивать на обмене всех пленных на следующей встрече
Украина будет настаивать на обмене всех пленных на следующей встрече "Нормандской четверки" – ПристайкоПолитика
"Мы все вытерпели": освобожденный из плена военный сделал первое заявление (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...