Офис президента: в Украине пробуют запустить производство аппаратов ИВЛ

Сейчас Украина договаривается о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких из-за рубежа. Но влади задумались над возможностями организации их производства в стране.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".
"Мы собрали всех импортеров аппаратов ИВЛ из Европы и Китая, переговорили с ними. Один из крупных швейцарских импортеров попросил нас о письме от президента и звонке от президента в Швейцарию, чтобы нам для Украины выделили большую квоту аппаратов ИВЛ. Нам не удалось сделать 500 аппаратов, мы сделали немного меньше, но они в апреле-мае будут доставлены в Украину", – заметил он.
Также ведется работа с другими импортерам и производителями этих аппаратов.
"Параллельно мы пытаемся запустить качественное производство аппаратов в Украине, но, к сожалению, на сегодня пока работает единственное производство, которые делает аппараты ИВЛ", – сказал он.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что распределение привозимых в Украину медицинских средств осуществляется по приоритетности, в которой на первом месте – инфекционные больницы и скорые помощи.
Также Украина запустила производство тестов на коронавирус.
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