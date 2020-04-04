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  1. Новости политики

Офис президента: в Украине пробуют запустить производство аппаратов ИВЛ

4 апреля, 02:28

Елена Кузьмич

Ведется работа с импортерами и производителями этих аппаратов

Сейчас Украина договаривается о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких из-за рубежа. Но влади задумались над возможностями организации их производства в стране.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Мы собрали всех импортеров аппаратов ИВЛ из Европы и Китая, переговорили с ними. Один из крупных швейцарских импортеров попросил нас о письме от президента и звонке от президента в Швейцарию, чтобы нам для Украины выделили большую квоту аппаратов ИВЛ. Нам не удалось сделать 500 аппаратов, мы сделали немного меньше, но они в апреле-мае будут доставлены в Украину", – заметил он.

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Также ведется работа с другими импортерам и производителями этих аппаратов.

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"Параллельно мы пытаемся запустить качественное производство аппаратов в Украине, но, к сожалению, на сегодня пока работает единственное производство, которые делает аппараты ИВЛ", – сказал он.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что распределение привозимых в Украину медицинских средств осуществляется по приоритетности, в которой на первом месте – инфекционные больницы и скорые помощи.

Также Украина запустила производство тестов на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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