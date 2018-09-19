Оговорка по Фрейду: Геращенко рассказала, как Грызлов подтвердил присутствие РФ на Донбассе

Сегодня, 21:24

Украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях

Борис Грызлов. Фото: архив
Борис Грызлов. Фото: архив

Представитель России Борис Грызлов на заседании трехсторонней контактной группы в Минске заявил, что РФ должна "провести выборы" на оккупированных территориях Донбасса, "чтобы навести там порядок". Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее словам, сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и минским соглашениям.

"Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попыткам проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. И здесь Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!" – написала Геращенко.

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Представители Украины отметили, что, согласно заявлениям официальных лиц РФ, "их там нет".

"Грызлов ушел с заседания ТКГ раньше", – написала Геращенко.

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По ее словам, представители ОБСЕ также однозначно заявили, что это – нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры.

Напомним, что на предыдущей встрече Трехсторонней контактной группы украинская делегация отказалась почтить минутой молчания память погибшего главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко.

Также мы писали о конфликте Петра Порошенко и Владимира Путина на встрече в "нормандском формате".

Кроме того, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о нежелании Путина менять заложников.
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"Сегодня"

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