Ограничения передвижения людей на улицах: в правительстве анонсировали более жесткие ограничения из-за коронавируса

«Нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь», - заявил Максим Степанов

В правительстве Украины анонсировали новые ограничения в передвижении людей во время карантина из-за коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует", – заявил он.

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"В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство: они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Это необходимо ввести", – подчеркнул министр.

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"Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", — отметил он.

Министр добавил, что это постановление будет обнародовано.

Напомним, что в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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