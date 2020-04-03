Ограничения передвижения людей на улицах: в правительстве анонсировали более жесткие ограничения из-за коронавируса

В правительстве Украины анонсировали новые ограничения в передвижении людей во время карантина из-за коронавируса.
Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы на одном из украинских телеканалов.
"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует", – заявил он.
"В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство: они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Это необходимо ввести", – подчеркнул министр.
"Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", — отметил он.
Министр добавил, что это постановление будет обнародовано.
Напомним, что в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.
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