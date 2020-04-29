Oh, boy: Зеленский тепло поздравил Джонсона с рождением сына

"Надеюсь, что мама и младенец счастливы и чувствуют себя хорошо", - написал президент

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с пополнением в семье – рождением сына.

Теплые слова он передал через свой микроблог Twitter.

"Oh, boy, это мальчик! Поздравления и наилучшие пожелания Борису Джонсону от Украины. Надеюсь, что мама и младенец счастливы и чувствуют себя хорошо", – написал Зеленский.

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Напомним, что 29 апреля стало известно о том, что невеста премьера Великобритании Кэрри Симондс родила ему сына. Представитель пары сообщил, что и мать, и малыш чувствуют себя хорошо, и что на данный момент они остаются под присмотром врачей.

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Рождение мальчика удивило многих британцев, поскольку ранее на Даунинг-стрит утверждали, что роды были запланированы на начало лета.

У 55-летнего Джонсона есть дети и от других женщин: две дочери и двое сыновей от бывшей супруги Марины Уилер, с которой он прожил 15 лет, а также дочь, которую его любовница Хелен Макинтайр родила во время одного из разрывов Джонсона и Уилер.

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Напомним, что после появления малыша на свет Борис Джонсон собирался взять декретный отпуск. Его место должен был временно занять министр иностранных дел Доминик Рааб, который заменял его, когда премьер боролся с коронавирусом.

Ранее Владимир Зеленский поддержал премьер-министра Великобритании, когда стало известно о его заболевании COVID-19 и госпитализации.

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