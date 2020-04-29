Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости политики

Oh, boy: Зеленский тепло поздравил Джонсона с рождением сына

29 апреля, 16:29

Станислав Кожемякин

"Надеюсь, что мама и младенец счастливы и чувствуют себя хорошо", - написал президент

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с пополнением в семье – рождением сына.

Теплые слова он передал через свой микроблог Twitter.

"Oh, boy, это мальчик! Поздравления и наилучшие пожелания Борису Джонсону от Украины. Надеюсь, что мама и младенец счастливы и чувствуют себя хорошо", – написал Зеленский.

Реклама

Напомним, что 29 апреля стало известно о том, что невеста премьера Великобритании Кэрри Симондс родила ему сына. Представитель пары сообщил, что и мать, и малыш чувствуют себя хорошо, и что на данный момент они остаются под присмотром врачей.

В тренде
Разумков: Закон о банках попытаются отменить в Конституционном суде

Рождение мальчика удивило многих британцев, поскольку ранее на Даунинг-стрит утверждали, что роды были запланированы на начало лета.

У 55-летнего Джонсона есть дети и от других женщин: две дочери и двое сыновей от бывшей супруги Марины Уилер, с которой он прожил 15 лет, а также дочь, которую его любовница Хелен Макинтайр родила во время одного из разрывов Джонсона и Уилер.

Реклама

Напомним, что после появления малыша на свет Борис Джонсон собирался взять декретный отпуск. Его место должен был временно занять министр иностранных дел Доминик Рааб, который заменял его, когда премьер боролся с коронавирусом.

Ранее Владимир Зеленский поддержал премьер-министра Великобритании, когда стало известно о его заболевании COVID-19 и госпитализации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания сын поздравления Владимир Зеленский Борис Джонсон рождение ребенка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Восстановление работы рынков: кто будет контролировать безопасность
Восстановление работы рынков: кто будет контролировать безопасностьПолитика
"Это человек-кувалда" – Сакварелидзе о возможном назначении СаакашвилиПолитика
Шмыгаля просят ускорить выход из карантина: премьер дал ответ
Шмыгаля просят ускорить выход из карантина: премьер дал ответУкраина
Шмыгаль раскритиковал призывы
Шмыгаль раскритиковал призывы "досрочно" ослабить карантинПолитика
В
В "Слуге народа" рассказали, что рассмотрит Рада на новом заседанииПолитика
Банковский закон хотят принять за один день: Арахамия назвал дату
Банковский закон хотят принять за один день: Арахамия назвал датуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...