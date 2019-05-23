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Оккупация Крыма сейчас не является вопросом СНБО – Данилюк

23 мая, 00:31

Нам надо решать вызовы, что делать с войной в Донбассе, – убежден Данилюк

Фото "Кримская солидарность"
Фото "Кримская солидарность".

Ситуация оккупацией Крыма в 2014 году ныне не является приоритетным вопросом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет УНН.

"О ситуации 2014 года, у меня было много вопросов, когда военные обращались и требовали хоть какого-то действия, просили приказ. Сейчас это точно не вопрос СНБО, с этим должны разбираться правоохранительные органы – если действительно было нарушение, виновные должны понести ответственность. Нам надо решать вызовы – что делать с войной в Донбассе", – отметил Данилюк.

После мартовской аннексии Крыма в 2014 году Россия сначала пообещала вернуть Украине всю военную технику и оружие, которое прежде размещалось на полуострове. Однако, слово не сдержала – вывести за пределы полуострова удалось лишь часть вооружения, причем, не "первой свежести". А зачастую – в нерабочем состоянии. Так, в Бахчисарайском автомобильном батальоне военно-морских сил забрали всю технику, у которой был небольшой пробег. Читайте подробней в статье: "Военные потери Украины от аннексии Крыма: ущерб в 1,5 млрд и уникальные корабли с аэродромом".

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Тег война, Крым, Донбасс, СНБО, Данилюк

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Источник:

УНН

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