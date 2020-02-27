Оккупация Россией Крыма: в Минюсте Украины указали на важную проблему

У Министерства юстиции Украины существует проблема со сбором официальной информации касательно незаконной оккупации Россией Крыма. Об этом сказал заместитель министра юстиции Украины – Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина во время "Age of Crimea Forum 2020".

"Большая проблема со сбором информации. У нас нет, например, какого-то официального приказа какой-нибудь 75-той воздушно-десантной дивизии Псковской области отправиться 21 января 2014 года на больших десантных кораблях в Севастополь. Мы знаем, что это происходило, у нас есть информация, у нас есть свидетели, которые подтверждают, что именно так все происходило: они были завезены именно таким путем, что им была дана команда отправиться и начать блокировать украинские военные аэропорты близ Севастополя", – сказал Лещина.

Он отметил, что при этом у них нет указа, на котором стоит подпись Верховного главнокомандующего Российской Федерации или главы Генштаба РФ.

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Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма. Также Зеленский заявил, что Украина не будет отказываться от Крыма ради мира на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Как известно, Крым был оккупирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Суд в Гааге признал оккупацию Крыма военным конфликтом России и Украины.

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