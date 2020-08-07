Оккупанты ничего не получат: Шмыгаль назвал условие поставок воды в Крым

Глава правительства объяснил, почему Украина не может пустить днепровскую воду в Крым

Крым на грани обезвоживания, водохранилища мелеют. Однако в случае гуманитарной катастрофы Украина может обеспечить жителей оккупированного полуострова водой.

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Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где-либо в Крыму или в каком-либо другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", – сказал Шмыгаль.

В то же время глава правительства отметил, что в любом случае сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров.

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"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты провели, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно мы показывали фото, как под Севастополем исчезает водохранилище. Там Чернореченское водохранилище настолько обмелело, что даже появились островки и отмели.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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