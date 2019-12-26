Россия пустила поезда в Крым: как отреагировали США

Фото: REUTERS/Alla Dmitrieva

Соединенные Штаты осуждают запуск железнодорожного сообщения между материковой частью России и аннексированным Крымским полуостровом по так называемому Керченскому мосту.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине 26 декабря.

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"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения с Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в коммюнике, опубликованном на странице диппредставительтсва в Twitter.

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Дипломаты также прикрепили хештэг #КрымЭтоУкраина.

Напомним, что о завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

После этого оккупанты запустили через Керченский пролив и первый пассажирский состав – поезд "Таврия" прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь в ночь на 25 декабря. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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