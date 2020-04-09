Олег Ляшко: Покупка российской электроэнергии – это сговор против Украины

Политик уверен, что преступление против Украины организовывали конкретные люди

Открытый в октябре 2019 года импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии закончится крахом отечественной энергетической отрасли. Об этом заявил лидер радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Но власть вместо того, чтобы немедленно остановить уничтожение отечественной энергосистемы, сфальсифицировала против меня и моего помощника уголовные дела за то, что мы боремся против российского импорта, и своей преступной бездеятельностью позволила банде Геруса привести энергетику к полному краху. Это настоящее преступление против Украины, где 70% электроэнергии производится государственными компаниями – Энергоатомом, Укргидроэнерго, Центрэнерго", – отметил Ляшко.

"Преступное бездействие НКРЭКУ, Минэнерго, правительства Гончарука, которые слепо выполняли указания Геруса, административное вмешательство в работу энергорынка – вся эта специально продуманная политика привела к банкротству государственных и частных энергокомпаний, чтобы потом олигархи могли их даром приватизировать", – отметил Ляшко.

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В результате, по его словам, десятки тысяч украинцев потеряли работу, а Украина – энергонезависимость.

"Это был настоящий сговор против Украины в полном взаимодействии и сотрудничестве с российскими врагами. Это преступление против Украины организовывали конкретные люди в высоких кабинетах украинской власти. Их имена нам хорошо известны. И сколько бы ни прошло времени, мы заставим правоохранительные органы расследовать это преступление, а виновные сядут на скамью подсудимых", – подытожил политик.

Напомним, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко призывает окончательно запретить импорт российской электроэнергии в Украину.

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