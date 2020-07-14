Олег Ляшко требует с нового года повысить минимальную зарплату до 12 тысяч

Решить проблему низких пенсий в Украине и дефицита Пенсионного фонда можно только за счет существенного увеличения минимальных зарплат. Такое мнение высказал глава Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Политик предлагает поднять минималку в 2,5 раза до нового года.
"Я когда был в парламенте – добился повышения минимальной зарплаты вдвое. Поэтому когда сегодня на 200 грн поднимают зарплату – это курам на смех. Сегодня минимальная зарплата 4700, а надо хотя бы 8000 гривен с 1 сентября этого года. А с нового года – 12 000 гривен. Повышение минимальной зарплаты даст дополнительные ресурсы в Пенсионный фонд, чтобы выплачивать пенсии нынешним пенсионерам", – пояснил Ляшко.
Нынешнюю пенсионную систему политик считает несправедливой, потому что те, кто получает самую высокую пенсию, отчисляли такие же налоги, как и те, кто работал на минималку.
"Например, судьи в отставке получают наибольшую пенсию, но при этом платят маленькие взносы в Пенсионный фонд. Когда судья уходит в отставку, его пенсия составляет 90% от зарплаты. Но взносы в ПФ он платит такие же, как рабочий, шахтер, крестьянин, энергетик, учитель. Только врачи и учителя не получают таких космических зарплат, как судьи. И получается так, что судья получает сначала полумиллионной зарплату, потом 450 000 пенсии, а взносы платил только по зарплате 50 000! Или Коболев получает 20 000 000 в месяц, а налоги платит такие же, как медсестра в Мене, живущая на 3 000 грн. Где справедливость?", – возмущается Ляшко.
Чтобы бедные не были спонсорами самых богатых, Ляшко предлагает освободить минимальную зарплату от налогов, взамен полностью облагать зарплаты толстосумов.
"Когда рядовые люди платят такие же налоги, как миллионеры, это несправедливо. Чем больше ты получаешь зарплаты, тем больше имеешь платить налоги. И за счет твоих налогов должны финансироваться социальные программы. Тогда будет восстановление экономики и восстановления справедливости", – отмечает Ляшко.
Ранее Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов.
Напомним, Олег Ляшко собирается баллотироваться в Верховную Раду в округе №208 в Черниговской областивместо погибшего в мае депутата Валерия Давыденко.
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