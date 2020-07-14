Олег Ляшко требует с нового года повысить минимальную зарплату до 12 тысяч

Решить проблему низких пенсий в Украине и дефицита Пенсионного фонда можно только за счет существенного увеличения минимальных зарплат. Такое мнение высказал глава Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Политик предлагает поднять минималку в 2,5 раза до нового года.

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"Я когда был в парламенте – добился повышения минимальной зарплаты вдвое. Поэтому когда сегодня на 200 грн поднимают зарплату – это курам на смех. Сегодня минимальная зарплата 4700, а надо хотя бы 8000 гривен с 1 сентября этого года. А с нового года – 12 000 гривен. Повышение минимальной зарплаты даст дополнительные ресурсы в Пенсионный фонд, чтобы выплачивать пенсии нынешним пенсионерам", – пояснил Ляшко.

Нынешнюю пенсионную систему политик считает несправедливой, потому что те, кто получает самую высокую пенсию, отчисляли такие же налоги, как и те, кто работал на минималку.

"Например, судьи в отставке получают наибольшую пенсию, но при этом платят маленькие взносы в Пенсионный фонд. Когда судья уходит в отставку, его пенсия составляет 90% от зарплаты. Но взносы в ПФ он платит такие же, как рабочий, шахтер, крестьянин, энергетик, учитель. Только врачи и учителя не получают таких космических зарплат, как судьи. И получается так, что судья получает сначала полумиллионной зарплату, потом 450 000 пенсии, а взносы платил только по зарплате 50 000! Или Коболев получает 20 000 000 в месяц, а налоги платит такие же, как медсестра в Мене, живущая на 3 000 грн. Где справедливость?", – возмущается Ляшко.

Чтобы бедные не были спонсорами самых богатых, Ляшко предлагает освободить минимальную зарплату от налогов, взамен полностью облагать зарплаты толстосумов.

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"Когда рядовые люди платят такие же налоги, как миллионеры, это несправедливо. Чем больше ты получаешь зарплаты, тем больше имеешь платить налоги. И за счет твоих налогов должны финансироваться социальные программы. Тогда будет восстановление экономики и восстановления справедливости", – отмечает Ляшко.

Ранее Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов.

Напомним, Олег Ляшко собирается баллотироваться в Верховную Раду в округе №208 в Черниговской областивместо погибшего в мае депутата Валерия Давыденко.

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