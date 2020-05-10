Олег Ляшко во второй раз станет отцом

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во второй раз станет папой. Жена 47-летнего политика Росита, от которой он уже имеет дочь Владиславу, снова беременна. Фото любимой с уже немалым животиком Ляшко запостил в Instagram по случаю Дня матери.

Кроме того, он опубликовал фото с мамой и женой и поздравил всех украинцев с Днем матери.

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"Мама – лучший друг, который никогда не предаст... Мама – ангел, который хранит нас от всякого зла... Маме мы обязаны своей жизнью... Мамина молитва – самая искренняя и сильная, поэтому помогает нам на ниве жизни... Почитай свою маму!

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Нельзя забывать благодарить свою маму и говорить: "Я тебя люблю" не только в праздник, который мы отмечаем сегодня – День матери. Это следует делать каждый день!

Искренне поздравляю всех матерей, бабушек и будущих мам с этим великим праздником!

А особенно мою родную маму Любовь Павловну, мою жену – мать моей дочери Роситу...

Дай вам Бог, дорогие мои, крепкого здоровья, счастья, радости, искренней благодарности и любви ваших детей!" – написал Олег Ляшко.

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Напомним, Олег Ляшко официально женился на Росите Сайранен, с которой в гражданском браке прожил уже 20 лет, в июне 2018 года. Расписались молодожены в Киеве.

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