Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фото

Бывший депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который недавно во второй раз стал отцом, впервые показал новорожденного сына.

На фотографии, которую политик опубликовал в соцсетях, он одет в зеленый костюм для партнерских родов с логотипом одного из частных столичных роддомов, и держит мальчика на руках.

"Молодой папа", – подписал он снимок.

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Фото: Олег Ляшко/Instagram

В комментариях пользователи поздравляют политика, желая здоровья и счастья малышу, а одна из пользовательниц рассекретила и имя ребенка, пожелав "счастья Сашеньке". Поэтому можно предположить, что именно это греческое имя политик с супругой выбрали для наследника.

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Напомним, что 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. Пара воспитывает дочь Владиславу.

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Также Олег Ляшко поделился планами о намерении баллотироваться в Верховную Раду вместо погибшего в мае депутата Валерия Давыденко.

Ранее Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов.

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