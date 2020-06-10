Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости политики

Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фото

10 июня, 04:48

Елена Вус Елена Вус

Снимок политик опубликовал в соцсетях

Бывший депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который недавно во второй раз стал отцом, впервые показал новорожденного сына.

На фотографии, которую политик опубликовал в соцсетях, он одет в зеленый костюм для партнерских родов с логотипом одного из частных столичных роддомов, и держит мальчика на руках.

"Молодой папа", – подписал он снимок.

Реклама

Фото: Олег Ляшко/Instagram

В комментариях пользователи поздравляют политика, желая здоровья и счастья малышу, а одна из пользовательниц рассекретила и имя ребенка, пожелав "счастья Сашеньке". Поэтому можно предположить, что именно это греческое имя политик с супругой выбрали для наследника.

В тренде
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента

Напомним, что 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. Пара воспитывает дочь Владиславу.

Реклама

Также Олег Ляшко поделился планами о намерении баллотироваться в Верховную Раду вместо погибшего в мае депутата Валерия Давыденко.

Ранее Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото роддом сын новорожденные Олег Ляшко рождение ребенка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про УкраинуПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализациейПолитика
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины России
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины РоссииПолитика
Зеленский поручил добыть развединформацию для переговоров по Донбассу
Зеленский поручил добыть развединформацию для переговоров по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять