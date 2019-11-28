Олег Ляшко: За Украину я готов сидеть в тюрьме

Лидер Радикальной партии на время следствия остается на поруках

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Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Олегу Ляшко после его толкотни с народным депутатом Андреем Герусом.

Лидер Радикальной партии на время следствия находится на поруках.

Прокуроры попытались обжаловать решение суда первой инстанции, поскольку считают, что лидер Радикальной партии может скрываться. Но суд решил, что их аргументы неубедительны.

"Сегодня" побывали на суде.

У здания столичного апелляционного суда — усилена охрана. Автозаки, автобусы, десятки нацгвардийцев. В зале заседаний — тоже людно. Здесь — однопартийцы Олега Ляшко, неравнодушные и два десятка телекамер.

"Было принято решение о направлении в суд апелляционной жалобы", – сообщает прокурор Андрей Неродик.

Прокуроров не удовлетворил вердикт суда первой инстанции. 19 ноября лидера Радикальной партии отпустили на поруки.

Следователи говорят о рисках и настаивают взять Олега Ляшко под стражу.

"Речь идет о возможности скрываться, а также возможности влиять незаконно на свидетелей и потерпевшего", – говорит прокурор Андрей Неродик. "Сколько было зафиксировано случаев нарушения тех обязанностей, которые возложены на Ляшко Олега Валерьевича?", – спрашивает прокурора судья. "С момента постановления следственного судьи Бориспольского районного суда случаев нарушений не было зафиксировано", – отвечает прокурор Андрей Неродик.

Ляшко заявляет: скрываться не собирается, наоборот – готов сотрудничать со следствием, а все собранные материалы использует для того, чтобы доказать, что его оппонент Андрей Герус совершил государственную измену.

"Не было драки, был мужской разговор. Герус провел изменения в закон, согласно которым Украина начала покупать российское электричество. Поэтому украинские компании теряют, останавливаются рабочие места, с Украины миллиарды выводятся и финансируется российский бюджет, страны агрессора. Которая воюет против нас на Донбассе", -говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Адвокат заявляет, что дело — сфабриковано. Указывает на странные детали. К примеру, рубашку, которую якобы разорвал Ляшко, добавили к делу через несколько дней. Поэтому защита сомневается в подлинности доказательств. Несоответствия были и во время медосмотра.

"Для осмотра Герус прибыл в медицинское учреждение 11 ноября. Был осмотрен медиками. Именно общение состоялось 6 ноября. То есть, человек через пять дней попадает в медицинское учреждение. После этого события он не обращался к медицинским органам. Это тоже зафиксировано, также в экспертизе. Так простите, где же он тогда получил эти телесные повреждения? И почему он изменил свои показания, возникает вопрос", – говорит адвокат Олега Ляшко Элеонора Салова.

Судьи ходатайство рассматривают недолго. Через полчаса уходят в совещательную комнату. Постановление тоже появляется быстро.

"Меру пресечения в виде личного поручительства относительно Ляшко Олега Валерьевича оставить без изменения, апелляционную жалобу прокурора Неродика оставить без удовлетворения", – оглашает судья решение.

Политолог Вадим Карасев уверен – суд мог не только рассмотреть вопрос меры пресечения, но и вообще поставить под сомнение дело. По его мнению, предпосылок для открытия производства вообще не было, кроме политических.

"Нынешняя команда властная захотела за счет Геруса и этого оппозиционного политика ударить по оппозиционности Олега Ляшко. Драки были и в Верховной Раде Украины, и вне Верховной Рады. Но это было в другое время, и были неинтересные, очевидно, персонажи. А здесь просто используют этот конфликт для того, чтобы, по меньшей мере, сбить политическую энергию, оппозиционную энергию Олега Ляшко. Ну, а по максимуму – и запугать команду, и самого политика", – объясняет политолог Вадим Карасев.

В Радикальной партии говорят:уголовные производства, которые в последнее время возбудили против сразу нескольких членов их команды, политиков не испугают.

"Дело против меня сфальсифицировано, никакого преступления я не совершал. Единственный мой грех, и нашей команды, – то, что мы боремся, защищаем Украину и украинцев. Если это преступление, я за это преступление готов сидеть в тюрьме. Но мы не дадим власти изменять, продавать страну и торговать национальными интересами", – заявляет лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

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