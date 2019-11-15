Олег Ляшко заявляет о волне сфабрикованных уголовных дел

Причиной этого лидер Радикальной партии считает свою борьбу против импорта света из России

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Олег Ляшко заявляет о волне сфабрикованных дел, которые посыпались на лидеров и членов Радикальной партии Украины.

18 ноября сам лидер партии идет в прокуратуру, где он должен получить подозрение по делу о драке с депутатом Андреем Герусом. С главой энергетического комитета совета лидер Радикальной партии потолкался неделю назад.

Уголовные преследования угрожают и другим единомышленникам, – говорит Ляшко.

Причиной этого лидер Радикальной партии Украины считает свою борьбу против импорта электричества из России.

"В понедельник мне вручают подозрение в Бориспольской прокуратуре. Во вторник председателю исполкома Радикальной партии Олегу Аверьянову вручают подозрение по сфальсифицированному делу в Святошинской прокуратуре. По сфальсифицированных делах через день ходит на допросы наш собрат Сергей Скуратовский. Уголовное преследование грозит другим моим единомышленникам. Мы эти политические репрессии пройдем с достоинством. А черти гибнут, как роса на солнце. Я это сделаю!", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Ранее сообщалось, что против Олега Ляшко открыли уголовное производство в Киевской областной прокуратуре.

Его обвиняют в нападении на государственного деятеля. Речь идет о потасовке между Олегом Ляшко и нардепом Андреем Герусом. На днях они столкнулись в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Как только речь зашла о т.наз. "правке Геруса", которая позволяет торговать электроэнергией с Россией – разговор политиков перерос в драку.

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