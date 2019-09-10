Олег Сенцов: хочу увидеть Путина в Гааге

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Украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден в рамках масштабного обмена пленниками, заявил, что хотел бы видеть президента России Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском суде.

"Я знаю, что протесты (в России) происходили и до 2014 года, и после происходят, и вот недавно волна протестов. … Прогнозировать революцию невозможно. Никто не сможет спрогнозировать революцию, с помощью которой Путин уйдет на пенсию, лучше бы в Гааге его видел, но, возможно, не получится. Мы не знаем, что будет дальше", – сказал Сенцов во время пресс-конференции в Киеве.

Также он добавил, что "в 2014 году, после Майдана, я видел, как народ может изменить свою страну, как народ может свалить власть, какой бы она ни казалась сильной и железобетонной".

"Попав в российскую тюрьму, понимая, что происходит в этой стране, мне казалось, что люди не смогут так жить, не захотят так жить, что это невозможно. Я действительно верил, что в России возможны изменения. Люди, которые живут в России, давно мне говорили, что здесь ничего не происходит – это болото. Мне казалось, что нет", – заявил он на пресс-конференции в Киеве.

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По словам Сенцова, он пробыл на территории России пять лет, и стал сомневаться в том, что там возможны какие-либо изменения.

"Да, к сожалению, это болото. Понятно, что у меня там было общение с определенным контингентом, но там такие же люди сидят, как мы с вами. Не повезло – он оказался в тюрьме. Не надо считать, что там какие-то страшные уголовники, там просто люди, и просто они в тюрьме. Большинству все равно, их это не волнует. Кто-то за Путина яро, но таких людей немного, кто-то сильно против, тоже таких людей немного", – рассказал украинец.

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При этом он добавил, что большинству заключенных "просто все равно, поэтому это болото, и я не знаю, возможны ли там какие-то изменения".

Также Сенцов выразил надежду на то, что в России что-то произойдет, и эта страна станет более цивилизованной.

Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшней пресс-конференции Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение других узников Кремля. По его словам, в РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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