Олега Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию

Верховная Рада приняла постановление о выдвижении кандидатуры украинского режиссера на Нобелевскую премию мира за его героический протест против России

Народные депутаты поддержали проект постановления о номинировании украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает УНИАН, после того, как за это проголосовали 245 из 348 зарегистрированных в сессионном зале депутатов, Верховная Рада подала в Норвежский Нобелевский комитет соответствующее обращение.

Украинский парламент выдвинул кандидатуру незаконно осужденного и удерживаемого в тюрьме Сенцова за героический ненасильственный протест против оккупации Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса и готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других.

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В Раде напомнили, что узник Кремля был осужден на 20 лет тюрьмы, а приговор был основан на показаниях двух свидетелей, один из которых потом признался, что показания давал под пытками. О пытках говорил и Сенцов.

Кроме того, в документе говорится о многочисленных решениях и резолюциях многочисленных международных организаций с осуждением нарушений Россией прав человека, политически и национально мотивированных преследований и призывом немедленно освободить всех незаконно заключенных государством-оккупантом лиц.

Также украинские депутаты напомнили о бессрочной голодовке, объявленной Сенцовым 14 мая 2018 года против безнравственной и противоправной политики РФ и с целью освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

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"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии Мира", – говорится в заявлении.

Передать обращение в Норвежский Нобелевский комитет должен председатель украинского парламента Андрей Парубий.

Раньше мы уже сообщали, что комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Йоурова попросила министра юстиции РФ Александра Коновалова выпустить Сенцова на свободу.

Кроме того, ранее стало известно и о готовности тюремщиков начать принудительное кормление голодающего Сенцова.