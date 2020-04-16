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Ольга Буславец назначена врио министра энергетики

16 апреля, 20:02

Станислав Кожемякин

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства

Кабинет министров назначил Ольгу Буславец временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал ее назначение министром.

На сайте Кабмина сообщили, что соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 16 апреля.

Выступая за заседании, Буславец назвала своей основной задачей обеспечение стабильности работы энергосистемы страны, а решение системных проблем в энергетике – вопросом национальной безопасности.

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"Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой его составляющей", – подчеркнула она.

Врио главы Минэнерго обещала, что в течение недели будет сформирован перечень неотложных мероприятий для энергетического сектора, направленных на его техническое, топливное и экономическое сбалансирование.

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Стоит отметить, что ранее Буславец возглавляла Директорат развития энергетических рынков и департамент электроэнергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, что прежний министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель был отправлен в отставку 4 марта – вместе с остальными членами правительства Алексея Гончарука. В кабинете Дениса Шмыгаля кресло главы Минэнерго оставалось частично вакантным – 11 марта и.о. министра был назначен заместитель Оржеля Виталий Шубин.

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В конце прошлой недели премьер-министр Шмыгаль обещал в ближайшее время представить "сильные кандидатуры" на пост министра энергетической отрасли. Кто еще, кроме Ольги Буславец, претендовал на эту должность, неизвестно.

Как проходило обновление власти в Украине, смотрите в видеосюжете:

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энергетика окружающая среда Минэнерго Кабинет министров Ольга Буславец

Источник: Сегодня

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