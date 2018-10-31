Олланд назвал главную цель Путина в войне на Донбассе

Главной целью России в войне на Донбассе – это заморозка конфликта, чтобы Украина не имела контроля над своими территориями.

Об этом рассказал бывший президент Франции Франсуа Олланд во время выступления на конференции в университете города Монс в Бельгии, передает "Радио Свобода".

По его словам, везде, где Москва вела войну, результат был один и тот же.

"Желание Владимира Путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы, перешли в стадию "замороженных". В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель – не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включая Крым", – заявил Олланд.

В то же время он считает главным достижением переговоров в "нормандском формате" – это существование диалога по урегулированию конфликта, даже если это и не привело к решению проблемы.

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Он пояснил, что во время боев за Дебальцево зимой 2015 года Путин в Минске хотел затянуть с перемирием, но переговоры все же дали свой результат.

"Когда сепаратисты, поддерживаемые Россией, на Донбассе продолжали свое наступление, была насущная необходимость: добиться прекращения огня, после чего отвести тяжелое и легкое вооружение. В Минске тогда игра велась между Владимиром Путиным, Петром Порошенко, с одной стороны, и мной и Ангелой Меркель, которые были там для достижения цели прекратить огонь. Путин хотел, чтобы режим тишины был заработал как можно позже, а Порошенко – как можно скорее. Наконец, активная фаза войны была остановлена, но это не значит, что после Минска были приостановлены гибели военных", – подчеркнул Олланд.

Отметим, что экс-президент Франции был участником "нормандского формата", а также принимал участие в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015 году. Так, в своих мемуарах Олланд рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске в феврале 2015 года, когда шли переговоры из-за ожесточенных боев на дебальцевском плацдарме. По его словам, глава украинского государства защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов. Экс-президент Франции отметил, что разговор был на повышенных тонах.

Также экс-президент Франции назвал способ закончить войну на Донбассе. Он считает, что ни в коем случае нельзя допустить распада "минского процесса".

Война на востоке Украины началась после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, за период с 14 апреля 2014 до 15 мая 2018 года на Донбассе погибли, по меньшей мере, 2725 гражданских лиц: 1568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек.