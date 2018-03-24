Омбудсмен Денисова прокомментировала нарушения при задержании Савченко

Сегодня, 13:11

Уполномоченный по правам человека в дальнейшем намерена следить за делом Савченко

Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua
Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте омбудсмена.

"Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания", – заявила Денисова.

Она добавила, что в дальнейшем намерена следить за соблюдением конституционных прав Савченко.

"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - говорится заявлении.

Напомним, адвокат Виктор Чевгуз заявил, что Савченко была задержана с нарушениями КПК.

Как известно, 23 марта состоялся суд по избранию меры пресечения. Рассмотрение ходатайства стороны обвинения длилось весь рабочий день, и только под вечер суд принял решение. Судья удовлетворил просьбу прокурора и Савченко отправили под арест без права залога на два месяца.

Ранее в Верховной Раде генпрокурор Юрий Луценко обнародовал видео доказательств силовиков, как Савченко готовила теракты в Киеве. На кадрах запечатлены встречи с офицерами ВСУ, пристрелка оружия на полигоне и переговоры относительно планов атаки на правительственный квартал в столице.
денисова, савченко, омбудсмен

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"Сегодня"

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