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Омбудсмен России Москалькова вылетела в Киев

23 августа, 10:40

В аппарате омбудсмена подтвердили информацию

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова / Фото: AFP

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Украине.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев", – сообщили в диппредставительстве.

При этом цель визита в посольстве не уточнили.

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По состоянию на 10:55, Москалькова уже прибыла в Киев. Информацию подтвердили в Посольстве России в Украине.

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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

Как мы писали ранее,переговоры России и Украины об обмене лиц, удерживаемых в обеих странах, дошли до финальной стадии, сейчас уточняются списки для обмена и в них включат моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, заявил"Коммерсанту" источник, близкий к переговорам.

По его сведениям, обмен состоится до конца августа, и моряки "точно вернутся" в Украину. Он допустил, что, кроме моряков, Киеву могут передать и других удерживаемых лиц. Возможна ли передача Украине осужденного на 20 лет лишения свободы режиссера Олега Сенцова, он не знает.

Информацию о том, что процесс обмена запущен, изданию подтвердил украинский дипломат. Источник в Офисе президента Украины сказал, что принципиальная договоренность об освобождении моряков была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным 11 июля.

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визит обмен Денисова пленные Москалькова

Источник: ТАСС

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