"Омбудсмены" боевиков уточнили дату проведения обмена пленными

Новый обмен пленными на Донбассе, как ожидается, пройдет в четверг, 16 апреля. Эту дату назвали "омбудсмен Донецкой народной республики" Дарья Морозова и представитель "Луганской народной республики" в политподгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Родион Мирошник.

Обмен пройдет по формуле, ранее согласованной в Контактной группе. Но представители боевиков не сообщили никаких подробностей обмена.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау ранее сообщила, что участники гуманитарной подгруппы Контактной группы 14 апреля согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи.

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова пока точную дату обмена не назвала. "Очередной этап взаимного обмена удерживаемыми лицами в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Сейчас переговоры продолжаются, в частности идут последние согласования даты, списков и логистики передачи граждан", — заявила она. По словам Денисовой, процесс подготовки обмена осложняется действующим в Украине карантином в связи с распространением коронавируса. Денисова подчеркнула, что по возвращении все граждане Украины в обязательном порядке будут изолированы на время карантина в течение 14 дней.

Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее 15 апреля подтвердил подготовку к обмену пленными с Донбассом в ближайшие дни, отметив, что сейчас "идут последние согласования по списку и по логистике". А министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что обмен состоится в четверг или пятницу — последние рабочие дни перед Пасхой.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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