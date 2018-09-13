Омелян об уходе в отставку: Должность опостылела до печенок

Чиновник объяснил, где жил, и откуда у него дорогой внедорожник

Даже несмотря на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении Владимиру Омеляну о незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах, министр инфраструктуры не намерен уходить в отставку с занимаемой должности.

Об этом он заявил на брифинге в министерстве.

Чиновник рассказал, что приобретал автомобиль для брата и какое-то время проживал в незадекларированном доме.

"Я придерживаюсь европейской практики. Честно, мне эта должность опостылела до печенок. Более того, я убеждён, что если я подам в отставку, и эта отставка будет поддержана Верховной Радой, то 99% этих публичных обвинений исчезнет. Но я такой радости на этом этапе не сделаю. Хотя очень многие люди были бы рады", – сказал он.

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.