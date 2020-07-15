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Омелян объяснил, почему Ляшко должен вернуться в Раду

15 июля, 17:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экс-министр считает, что нынешней Раде не хватает справедливой критики в адрес власти

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко снова собирается в Верховную Раду, а поддерживает его в этом бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Экс-министр отметил, что в парламенте прошлого созыва Радикальная партия всегда голосовала за государственные инициативы и справедливо критиковала власть. А этого, по его словам, крайне не хватает нынешним народным избранникам.

"Мы видим сейчас в современном парламенте очень много хайпа. Очень мало содержания и я бы хотел, как раз чтобы господин Олег Ляшко вернул содержание в Верховную Раду. Не просто бросить идею и делайте с ней, что хотите, а затем, если мы ошиблись, то будем переголосовывать снова. А четко понимать после обсуждения, что мы делаем, какое есть видение государства, какая программа развития государства. Это то, что я надеюсь и верю, Ляшко может пронести в нынешний парламент", – сказал Омелян.

Как сообщали новости "Сегодня", довыборы в Верховную Раду в 208-м округе в Черниговской области Центральная избирательная комиссия назначила в связи со смертью народного депутата Валерия Давыденко, который здесь избирался как мажоритарщик. Они состоятся 25 октября вместе с местными выборами. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляла, что поддержит Ляшко на выборах в этом округе.

О планах вернуться в Верховную Раду Ляшко уже рассказывал в эфире телеканала "Украина 24":

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Верховная Рада Олег Ляшко местные выборы Владимир Омелян

Источник: Сегодня

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