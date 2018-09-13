Омеляна не хотят сажать в СИЗО: Холодницкий рассказал о миллионах залога за министра

Сегодня, 12:20

Прокуроры не видят оснований для нахождения чиновника за решеткой, отметил глава САП

Назар Холодницкий. Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Назар Холодницкий. Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что прокуроры будут просить в суде о пяти миллионах залога в качестве меры пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

По его словам, сторона обвинения не намерена добиваться ареста министра, так как не видит оснований для его нахождения за решеткой.

"В суде будем просить избрать меру пресечения в виде залога размером в пять миллионов гривен", – сказал он.

Отметим, что ходатайство об избрании меры пресечения Омеляну уже в Соломенском районном суде Киева, но дата заседания пока не известна.

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.
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