Будет выглядеть слабаком: почему Трампу нежелательно договариваться с Путиным после Азовского кризиса

На встречу президента Российской Федерации Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая, по некоторым источникам, может все-таки состояться во время саммита G20 в Аргентине, значительное влияние окажут события в Керченском проливе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Виталий Бала.

По его словам, американцы довольно однозначно высказались по поводу российской агрессии в Азовском море. В связи с этим встреча будет не совсем приятной для Путина.

"Во-первых, пока неизвестно, состоится эта встреча или нет. Во-вторых, если она состоится, то, я думаю, она будет не очень приятной для Путина. Трамп сейчас чувствует довольно серьезное давление со стороны американского истеблишмента, который в своем большинстве достаточно однозначно высказался по этому поводу, в частности, есть предложения о предоставлении дополнительного оружия Украине. В этой ситуации маневры для Трампа ограничены. Если встреча состоится, то она пройдет не в том ключе, в котором планировалась до событий в Керченском проливе", – считает Бала.

Такого же мнения придерживается и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, Трамп хочет договариваться с Путиным, но агрессивное поведение России и давление американского общественного мнения не дадут ему это сделать.

"Он хочет договариваться с Путиным. Хочет, но не может. Во-первых, не может под влиянием агрессивного поведения России. Ведь если Трамп будет договариваться после таких событий, он будет выглядеть слабаком. Во-вторых, на него влияет американское общественное мнение и американские государственные институты", – говорит Фесенко.

При этом, как считает политолог, хотя сама агрессия России в Азовском море и повлияет на ход и атмосферу переговоров РФ и США, на встрече тему ситуации в Керченском проливе и плененных украинских моряков вряд ли затронут.

"Переговоры могут быть. Но, я не думаю, что они будут касаться Украины. Путин и Трамп будут договаривать по Ближнему Востоку, по некоторым вопросам, связанными с договорами по ракетам", – добавляет Фесенко.

Как сообщалось, комментируя ситуацию с захватом украинских кораблей в Керченском проливе, Трамп заявлял, что ему не нравится все происходящее там, и США с Европой работают над урегулированием ситуации. Также Трамп намекнул, что может отменить встречу с Путиным из-за Украины.

В последнее время активно обсуждается вероятность встречи президентов США и РФ в Буэнос-Айресе, однако пока ни в Кремле, ни в Белом доме не говорят, будет ли она – только идет подготовка. Сайт "Сегодня" узнавал у экспертов, состоится ли встреча Путина и Трампа, и чего ждать Украине.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко "дал совет" Трампу, что сказать Путину при встрече. Он считает, что американский лидер на встрече с президентом РФ мог бы сказать "пару ласковых" из-за Украины и выступить с жесткой позицией.