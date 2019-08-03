Президент не считает скандал вокруг главы своего Офиса дезинформацией народа и дискредитацией СМИ

Андрей Богдан и Владимир Зеленский во время поездки во Львовскую область / Фото: president.gov.ua

Зеленский о заявлении Богдана об отставке: "Мы не подрывали доверие" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD 2019-08-03T14:59:00+03:00 Политика Президент не считает скандал вокруг главы своего Офиса дезинформацией народа и дискредитацией СМИ

Скандал вокруг главы Офиса президента Андрея Богдана, который на этой неделе якобы подал в отставку, не является дезинформацией и не подрывает доверие к СМИ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область 3 августа, пишет "Украинская правда".

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В отеле Rixos в Трускавце у главы государства спросили, не считает ли он необходимым после случившегося действительно уволить Богдана, назвав этот инцидент "шагом к подрыву доверия медиа".

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"Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить", – ответил Зеленский.

Помимо того, его упрекнули в том, что власти сутки не могли официально подтвердить либо опровергнуть информацию об отставке Андрея Богдана.

"Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет..." – не успел договорить Зеленский, когда подошел Богдан и его перебил.

После этого они оба ушли.

Напомним, 1 августа сразу целый ряд украинских СМИ сообщил об отставке Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. Некоторые интернет-издания даже опубликовали снимок его заявления на увольнение. Правда, формулировка в документе была не совсем обычная: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Позже президент Зеленский подтвердил, что заявление Богдана у него действительно есть, но уточнил, что оно, как и аналогичные обращения остальных членов его команды, были написаны еще "с самого начала", потому что они "не держатся за власть".

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