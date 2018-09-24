"Он всегда говорил о государстве и народе": Кравчук и Кучма простились с экс-премьером Масолом

Бывшие президенты рассказали, каким был известный политик, ушедший из жизни несколько дней назад

В Киеве прошла церемония прощания с бывшим премьер-министром Украины Виталием Масолом, который умер на днях. В ней приняли участие и экс-президенты.

Так, первый президент Украины Леонид Кравчук простился с Масолом и отметил, что он всегда говорил о государстве, а не о личных делах.

"Он всегда был одинаковым: никакой спеси, никакого гонора, уважение к людям… Я не помню, что он когда-нибудь говорил о личных проблемах. Он всегда говорил о государстве, о народе, о будущем. Виталий Андреевич оставил очень глубокий след – уважать Украину, государство, людей", – сказал он.

В свою очередь второй президент Леонид Кучма сказал, что опыт Масола был очень полезным для сраны.

"Он много сделал для Украины, потому что у него был огромный багаж (опыт)", – подчеркнул экс-президент.

Масол был избран народным депутатом Украины I-II созывов Верховной Рады, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 г. по 6 марта 1995 г. Он также был председателем Совета министров Украинской ССР в 1987-1990 гг.

Напомним, в канун своего 80-летия дважды премьер Украины рассказал "Сегодня" о том, как он руководил и сколько зарабатывал, а также о "кризисе в головах" и посторонних людях в верхних эшелонах власти.