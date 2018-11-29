"Она найдет общий язык с Порошенко": эксперт о новом президенте Грузии

Украина и Грузия в будущем могут усилить сотрудничество в вопросах безопасности, а также в вопросах евроатлантической интеграции. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной безопасности, комментируя перспективы отношений между двумя странами после избрания президентом Грузии Саломе Зурабишвили

"Грузия и Украина имеют значительный потенциал для сближения своих позиций. В частности, стоит надеяться на большее сближение наших стран в частности в оборонной сфере, в вопросах безопасности и так далее. Например, насколько мне известно, Саломе Зурабишвили осудила пиратские действия России в Азовском море. Позиция понятна: вопрос безопасности в Черноморском регионе имеет для Грузии первостепенное значение. Потому именно в этой сфере можно ожидать серьезного сотрудничества между нашими странами", – сказал Борис Парахонский.

По его словам, еще одна точка соприкосновения – стремление Украины и Грузии в ЕС и НАТО. Он считает, что согласованные действия обеих стран в этом вопросе будут более эффективны.

"Если они сообща будут идти, договариваться между собой, здесь может быть прорыв. Достаточно вспомнить недалекую историю, когда европейские страны вступали в Евросоюз "пакетом". И здесь Украина, Грузия, Молдова могут идти пакетом в ЕС, Грузия с Украиной- пакетом в НАТО", – добавил эксперт.

В то же время Борис Парахонский выразил сомнения, что выборы нового президента Грузии сильно повлияют на нынешний уровень взаимоотношений между Украиной и Россией.

"Зурабишвили, конечно найдет общий язык с Порошенко, поскольку они оба дипломаты. Однако не стоит забывать, что президент сейчас в Грузии не имеет того веса и полномочий что раньше. Рычаги управления страной сосредоточены в парламенте. В этом плане власть в Грузии не поменялась. А, следовательно, не стоит ожидать радикальных изменений и во внешней политике Грузии", – отметил эксперт.

Напомним, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов. Об этом сообщил в четверг, 29 ноября, ЦИК страны.

Как мы писали, Президент Украины Петр Порошенко поздравил ее с победой на президентских выборах.

Кроме того, по мнению директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, при Зурабишвили украино-грузинские отношения не изменятся.