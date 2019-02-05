"Она стала провайдером медреформы": Парубий поддержал Супрун

Он выразил уверенность, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу

Фото: Getty Images

"Она стала провайдером медреформы": Парубий поддержал Супрун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ea/269/5c59ea269d6e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ea/269/5c59ea269d6e9.jpg 2019-02-05T21:57:00+02:00 Политика Он выразил уверенность, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о поддержке Уляны Супрун, отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева.

"Уляна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу. Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли – коррупцией!" – написал спикер парламента в микроблоге в Твиттере.

Он выразил уверенность, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу.

"Поэтому я поддерживаю Супрун! Уляна, мы победим!" – подытожил Парубий.

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что сейчас "консультируются с юристами" по данному вопросу.

Президент Петр Порошенко ранее заявил о "полной поддержке" Супрун и добавил, что истину в этом вопросе установит Верховный суд Украины.

Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины несколькими днями ранее – 27 июля.

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