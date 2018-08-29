Они отдали жизни за наше будущее, – Кива почтил память павших в Иловайской трагедии

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива и члены Всеукраинского союза АТО приняли участие в мемориальных мероприятиях по случаю четвертой годовщины Иловайской трагедии, которые проходили в среду в Киеве на Михайловской площади, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

"Иловайский котел" унес жизни более чем 360 украинских воинов. Это были наибольшие потери не только того дня, но и всей российско-украинской войны. Они отдали свои жизни за то, чтобы продолжали жить мы. За будущее наших детей! Помним и чтим память героев", – написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, официально во время боев за Иловайск Донецкой области погибли 366 украинских военных, пропавших без вести – 158, ранены – 429, пленные – 128. Бои длились с 6 августа и до 3 сентября 2014 года.

Мероприятия в память о жертвах "Иловайского котла" 29 августа проходят в Киеве и других городах Украины.