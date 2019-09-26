"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и Трампа

Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз, отметил белорусский лидер

/ Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке 25 сентября прошла очень хорошо. Об этом он сказал в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.

"Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, старого волка политического, очень хорошо. Они понравились друг другу", - заявил Лукашенко. По его мнению, день встречи в целом был "горячим, нормальным для американо-украинских отношений".

Президент Беларуси отметил при этом, что "горячим" его сделали, прежде всего, СМИ, особенно это касается ситуации с июльским телефонным разговором Трампа и Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили много вопросов.

Речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира.

Видео: Reuters

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Дополнительно обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

"Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю", – подчеркнул президент Украины. Владимир Зеленский отметил, что уже проводится работа по преодолению коррупции, в частности принят ряд законов.

Также президенты Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности.

Видео: Reuters

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президента США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Напомним, глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном. Читайте больше в подробностях визита Зеленского в США.

Состоялась даже короткая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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