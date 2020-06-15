"Они постоянно в напряжении": эксперт рассказал, как у Путина реагируют на санкции

В США готовятся ввести против России новые жесткие санкции. Кто бы что не говорил, но они действительно работают, РФ несет серьезные потери и окружение российского лидера Владимира Путина постоянно находится в напряжении. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Санкции, которые цивилизованный мир вводит против государства-агрессора, даже если они не связаны с Украиной, на руку нашей стране. Чем больший экономический, политический, репутационный урон наносится оккупанту, тем больше шансов на то, что со временем он будет вынужден пойти на соблюдение международных норм и правил. Причем, конечно, речь не только о прекращении войны на Донбассе, но и о восстановлении конституционного строя в Автономной Республике Крым.

"Для администрации Владимира Путина, для его окружения, для российских элит в целом санкции – очень существенный раздражитель. Они хотят вести с Западом бизнес, хотят, чтобы дети учились на Западе, хотят покупать недвижимость, сберегать деньги за рубежом. И они постоянно в напряжении, потому что непонятно где, в каком направлении, против кого в следующий раз "выстрелят" санкции. То есть санкции серьезно давят, причем это мы даже не говорим об экономических последствиях для России. Потери экономики существенны сегодня, и без послабления санкционного режима будут только нарастать", – сказал Мусиенко.

Больше об этом читайте в материале "Все против России: как и за что Кремль удушают санкциями".

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Как сообщали новости "Сегодня", в США готовят санкции и против "повара Путина". Приближенного к президенту РФ бизнесмена связывают и с вмешательством в американские выборы, и с войнами РФ в разных странах, в том числе и в Украине.

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