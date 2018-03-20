ООН выразила свою позицию относительно "выборов" в Крыму

Сегодня, 04:01

Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться

фото Телеграф
фото Телеграф

В связи с незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму ООН напомнила о резолюциях Генассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос украинских медиа в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", – подчеркнул Дюжаррик во время пресс-брифинга в штаб-квартире ООН.

"Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться", – отметил он.

"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", – цитирует Дюжаррика Постоянное представительство Украины при ООН.

Отметим, Польша и Словакия не признают результаты российских выборов в Крыму. С подобным заявлением о непризнании выборов в Крыму выступила и Австрия.

Напомним, что первыми о непризнании результатов выборов в Крыму заявили Франция и Норвегия, которые напоминают о незаконной аннексии полуострова Россией, а, следовательно, и выборы не могут быть легитимными. Их поддержали и в ФРГ. Новый глава МИД Германии Гайко Маас сказал, что считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии.

В свою очередь и Федерика Могерини сделала заявление по Украине в связи с российскими выборами. Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности ожидает, что Совет ЕС на уровне глав министерств иностранных дел подтвердит полную поддержку Украины.
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