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"Оппоблок" получил 1-й номер в избирательном бюллетене

26 июня, 15:58

Политическая сила в новой Раде намерена обеспечить представительство всех регионов Украины

Фото: opposition.com.ua

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку очередности внесения названия политических партий в избирательный бюллетень на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Так, политическая партия "Оппозиционный блок" получила № 1 в избирательном бюллетене.

Избирательный список "Оппоблока" был сформирован и утвержден на IX съезде партии 10 июня 2019 года. Список возглавил народный депутат Евгений Мураев.

По его словам, команда "Оппоблока" в новом созыве парламента обеспечит представительство всех регионов Украины.

Главная задача партии – вернуть в Украину мир, новая индустриализация, развитие экономики и повышение уровня жизни людей.

"Наши цели и задачи – понятны. Во-первых, обеспечить представительство регионов в Верховной Раде, отметить те псевдореформы, которыми власть буквально устроила геноцид в нашей стране. А самое главное – заложить базу для развития нашего государства. Как это делать – мы знаем, в нашей команде мэры городов, за которыми стоят миллионы наших граждан, они знают, что надо делать на местах. А также очень грамотные менеджеры, руководители предприятий, для которых индустриализация и рабочие места – это не пустой звук", – отметил Мураев.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что 20 июня "Оппоблок" подал документы на регистрацию в ЦИК. Среди главных приоритетов партии – установление мира и возрождение экономики.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


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Тег ЦИК, бюллетень, жеребьевка, Мураев, оппоблок

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